Lionel Messi é ídolo da seleção argentinaLuis Robayo / AFP
"Leo (Messi) vem bem, já treinou uma parte com o grupo, e isso é importante. Já não está totalmente diferenciado (o esquema de treinamentos), então vem bastante bem e inclusive pode tomar parte de algum dos amistosos, por alguns minutos. Vamos ver se amanhã (contra Honduras) ou no outro (contra a Islândia, dia 9). Está muito melhor e isso nos dá tranquilidade", disse Scaloni.
O astro argentino se recupera de uma sobrecarga associada à fadiga muscular na coxa esquerda sofrida em uma partida do Inter Miami CF, em maio. Na ocasião, o jogador deixou o campo aos 28 minutos do segundo tempo na vitória por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union. A expectativa inicial era de que ele não participasse dos amistosos preparatórios para o Mundial.
Além de Messi, outros jogadores seguem em recuperação antes do início da competição. É o caso do goleiro Emiliano Martínez, que trata uma fratura no dedo anelar da mão esquerda. Os defensores Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel e Marcos Acuña, os meias Nico Paz e Nico González, além do atacante Julián Álvarez, também estão em processo de recuperação.
A Argentina national football team está no Grupo J e estreia na Copa do Mundo no dia 16, às 22h (de Brasília), contra a Algeria national football team. Depois, enfrenta a Austria national football team no dia 22, às 14h (de Brasília), e fecha a primeira fase diante da Jordan national football team no dia 27, às 23h (de
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