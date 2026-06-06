Marquinhos na chegada da seleção brasileira em Cleveland - Reprodução

Marquinhos na chegada da seleção brasileira em ClevelandReprodução

Publicado 06/06/2026 10:40 | Atualizado 06/06/2026 11:14

Um momento chamou a atenção na chegada da seleção brasileira em Cleveland, nos estados unidos nesta sexta-feira (5). Torcedores que estavam presente no local começou a reclamar pela falta de atenção dos jogadores, Capitão do Brasil, Marquinhos, percebendo a situação chamou todos os jogadores para cumrpimentar a torcida.

Inicialmente, os atletas estavam passando e entrando direto no hotel, no entanto,o zagueiro foi até a porta e chamou todos os jogadores para voltarem e falarem com os torcedores.

Depois da situação, alguns jogadores como Casemiro, Danilo e Matheus Cunha apareceram para tirarem fotos, assinarem camisas e saudarem os presentes. Endrick e Fabinho também apareceram. O momento foi valorizado pelos torcedores presentes e o capitão foi um dos mais aplaudidos.

O Brasil entra em campo neste sábado (6) contra o Egito em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O duelo será às 19h (de Brasília), no Cleveland Browns Stadium, em Cleveland. Será o último compromisso da seleção brasileira antes de iniciar o mundial.

Confira o momento da chegada da seleção brasileira: