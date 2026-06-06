Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, destaques de suas respectivas seleções - Luis Robayo / AFP, Patricia de Melo Moreira / AFP e Érica Martin / Agência O Dia

Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, destaques de suas respectivas seleçõesLuis Robayo / AFP, Patricia de Melo Moreira / AFP e Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 06/06/2026 07:00

A Copa do Mundo de 2026 ficará marcada para sempre na memória dos entusiastas do futebol, o que já é possível garantir antes mesmo de os jogos começarem. Isso porque o torneio deste ano tende a ser o último de alguns craques que marcaram uma geração inteira. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e outros jogadores emblemáticos não devem mais estar em campo daqui a quatro anos no Mundial de 2030, na Espanha, Marrocos e Portugal.

Aliviado, Messi quer o bicampeonato



Eleito o melhor jogador do planeta oito vezes na carreira, Messi alcançou a glória máxima para os argentinos em 2022, no Catar. O troféu era exceção na vasta galeria do craque, constantemente comparado com Pelé e Maradona.



O atacante participou de cinco Mundiais - 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Pela seleção, venceu, além da Copa passada, a Olimpíada, em 2008, a Copa América, em 2021 e 2024, e a Finalíssima, em 2022.



A Argentina está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.

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A saga de CR7 pela taça



Líder da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo sonha com o troféu da Copa do Mundo, um dos poucos que não conquistou ao longo da espetacular carreira. Dono de cinco Bolas de Ouro e de um sucesso estrondoso por onde passou, o atacante, considerado um dos maiores do futebol, quer aumentar a coleção de taças, aos 41 anos.



Experiência não vai faltar, uma vez que ele, assim como Messi, entrou em campo nas últimas cinco edições do Mundial - 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Pelo país, já ganhou a Eurocopa, em 2016, e a Liga das Nações, em 2018/19 e 2024/25.



Portugal está no Grupo K, com RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Na busca pelo hexa



Camisa 10 da seleção brasileira, Neymar é outro craque que terá a última chance de conquistar a Copa do Mundo. Até aqui, pela Amarelinha, só ganhou a Copa das Confederações, em 2013, e os Jogos Olímpicos, em 2016.



Depois de um ciclo complicado, no qual teve sua convocação colocada em xeque várias vezes, o meia-atacante foi chamado e estará à disposição de Carlo Ancelotti. Aos 34 anos, mesmo com os altos e baixos no Santos, ele segue como uma das principais esperanças da Seleção no torneio, que já disputou em outras três oportunidades - 2014, 2018 e 2022.



O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Quem mais vai se despedir?

Um dos maiores goleiros da história do futebol, Neuer é mais um que disputará a última Copa do Mundo pela Alemanha. Modric, da Croácia, também vai se despedir do torneio neste ano.



De Bruyne (Bélgica), James Rodríguez (Colômbia), Ochoa (México), Salah (Egito), Son (Coreia do Sul) e Van Dijk (Holanda), são outros que não devem atuar no Mundial de 2030.