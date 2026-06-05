Vídeo mostra Neymar arrumando a mala para viagem aos Estados UnidosReprodução de vídeo

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Neymar já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, mas antes de embarcar com a seleção brasileira gravou arrumando as malas da viagem. Em vídeo publicado pelo canal 'Cris Guedes', o camisa 10 surpreendeu o amigo com os objetos que separou para levar.
Em um closet enorme e repleto de roupas de marca para o 'dia a dia', o jogador separou apenas chuteiras, relógios de marca, cuecas pretas para os jogos e o passaporte para os Estados Unidos. "Não tem mais o que levar".
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Diante da surpresa do amigo Cris Guedes, Neymar explicou: "Chinelo, tênis, boné, roupa... tudo da Seleção. Não tem o que levar. Vocês querem saber mais do que eu. Quarta Copa do Mundo, respeita o pai".
Ao ser questionado sobre roupa para sair nos dias de folga, Neymar garantiu: "Eu não vou sair. Eu estou focado na Copa!"

Quando Neymar volta a treinar na Seleção

Em recuperação de lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 não viaja com a seleção brasileira para Cleveland, onde será o amistoso de sábado (6) contra o Egito. O duelo será às 19h (de Brasília).
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Ele ficou em Nova Jersey para seguir com o tratamento, de acordo com a programação das comissões médica e técnica. Um novo exame de ressonância magnética na segunda-feira (8) confirmará quando ficará à disposição de Carlo Ancelotti.
O técnico tem a expectativa de já contar com Neymar na próxima semana, antes da estreia na Copa do Mundo, dia 13 contra o Marrocos.