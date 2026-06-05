Vídeo mostra Neymar arrumando a mala para viagem aos Estados Unidos - Reprodução de vídeo

Vídeo mostra Neymar arrumando a mala para viagem aos Estados UnidosReprodução de vídeo

Publicado 05/06/2026 16:10

gravou arrumando as malas da viagem. Em vídeo publicado pelo canal 'Cris Guedes', o camisa 10 surpreendeu o amigo com os objetos que separou para levar. Neymar já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo , mas antes de embarcar com a seleção brasileira. Em vídeo publicado pelo canal 'Cris Guedes', o camisa 10 surpreendeu o amigo com os objetos que separou para levar.

Em um closet enorme e repleto de roupas de marca para o 'dia a dia', o jogador separou apenas chuteiras, relógios de marca, cuecas pretas para os jogos e o passaporte para os Estados Unidos. "Não tem mais o que levar".

Diante da surpresa do amigo Cris Guedes, Neymar explicou: "Chinelo, tênis, boné, roupa... tudo da Seleção. Não tem o que levar. Vocês querem saber mais do que eu. Quarta Copa do Mundo, respeita o pai".



Ao ser questionado sobre roupa para sair nos dias de folga, Neymar garantiu: "Eu não vou sair. Eu estou focado na Copa!"



Quando Neymar volta a treinar na Seleção



recuperação de lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10

Em, o camisa 10 não viaja com a seleção brasileira para Cleveland, onde será o amistoso de sábado (6) contra o Egito. O duelo será às 19h (de Brasília).

Ele ficou em Nova Jersey para seguir com o tratamento, de acordo com a programação das comissões médica e técnica. Um novo exame de ressonância magnética na segunda-feira (8) confirmará quando ficará à disposição de Carlo Ancelotti.

