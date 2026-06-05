Ancelotti falou sobre perfil de jogadorNelson Terme / CBF

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Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, abordou em sua entrevista ao ex-meia Paulo Roberto Falcão sobre o tipo de jogadores que existem no futebol. O italiano revelou um perfil que não tem vez quando ele é o comandante.
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"É muito difícil administrar o jogador preguiçoso. O preguiçoso não tem que jogar. Vai para o banco. Para mim, preguiçoso que não trabalha bem não pode jogar futebol", disse no Bate-Bola com Falcão, no Canal Duda Garbi.
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Ancelotti e Falcão têm uma amizade antiga desde os tempos em que os dois atuavam no futebol italiano. Eles atuaram juntos pela Roma nos anos de 1980.
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Na Copa de 1982, Falcão esteve presenta na derrota do Brasil para a Itália por 3 a 2. Carlo Ancelotti acabou não fazendo parte do elenco da Azurra que conquistou o tricampeonato. 