Ancelotti falou sobre perfil de jogador - Nelson Terme / CBF

Ancelotti falou sobre perfil de jogadorNelson Terme / CBF

Publicado 05/06/2026 13:11

Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, abordou em sua entrevista ao ex-meia Paulo Roberto Falcão sobre o tipo de jogadores que existem no futebol. O italiano revelou um perfil que não tem vez quando ele é o comandante.

"É muito difícil administrar o jogador preguiçoso. O preguiçoso não tem que jogar. Vai para o banco. Para mim, preguiçoso que não trabalha bem não pode jogar futebol", disse no Bate-Bola com Falcão, no Canal Duda Garbi.

Ancelotti e Falcão têm uma amizade antiga desde os tempos em que os dois atuavam no futebol italiano. Eles atuaram juntos pela Roma nos anos de 1980.

Na Copa de 1982, Falcão esteve presenta na derrota do Brasil para a Itália por 3 a 2. Carlo Ancelotti acabou não fazendo parte do elenco da Azurra que conquistou o tricampeonato.