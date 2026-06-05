França foi surpreendida pela Costa do MarfimAFP

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Rio - A derrota para a Costa do Marfim no último amistoso antes de viajar para disputar a Copa do Mundo teve consequências para a França. A equipe europeia foi ultrapassada pela Argentina e pela Espanha e deixaram o posto de primeira colocada no ranking da Fifa.
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Os bicampeões mundiais perderam 7.89 pontos e agora somam 1869.43. Na terceira colocação, a França está atrás da Argentina, com 1874.81, e também da Espanha, com 1873.01.
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A seleção brasileira aparece em sexto lugar, com 1762.66 pontos. A Inglaterra está em quarto, com 1825.97, seguida por Portugal, com 1763.83.
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Adversário do Brasil na estreia na Copa do Mundo, o Marrocos vem logo atrás. Fechando o top 10 estão: Holanda, Bélgica e Alemanha.
Confira os dez primeiros com suas pontuações:
Argentina: 1874.81 pontos
Espanha: 1873.01
França: 1869.43
Inglaterra: 1825.97
Portugal: 1763.83
Brasil: 1762.66
Marrocos: 1756.94
Holanda: 1751.10
Bélgica: 1739.55
Alemanha: 1731.30