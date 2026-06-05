França foi surpreendida pela Costa do MarfimAFP
Espanha: 1873.01
França: 1869.43
Inglaterra: 1825.97
Portugal: 1763.83
Brasil: 1762.66
Marrocos: 1756.94
Holanda: 1751.10
Bélgica: 1739.55
Alemanha: 1731.30
Agora você pode ler esta notícia off-line
França foi surpreendida pela Costa do MarfimAFP
Volante vê lesão de Arrascaeta como 'golpe duro' para o Uruguai
Jogador do Flamengo tem participação na Copa do Mundo sob risco
Jogadores do Irã conseguem visto para jogar nos Estados Unidos a Copa
Segundo embaixador americano confirma informação que dá alívio à Fifa
Messi usará chuteira especial, com referência à primeira Copa do Mundo dele
Craque e Adidas apresentam modelo que será usado nos jogos da edição de 2026
Danilo admite que teve receio de deixar Europa e vir para o Botafogo: 'Muito difícil'
Jogador, de 25 anos, fez caminho de retorno ao futebol brasileiro
Neymar mostra closet e surpreende com mala para a Copa: 'Não vou sair'
Camisa 10 do Brasil garante estar focado ao explicar únicos itens que disse levar para viagem
Saiba quanto Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão ganhar com a Copa do Mundo
Fifa informa valor total que será distribuído aos clubes que têm jogadores convocados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.