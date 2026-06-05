França foi surpreendida pela Costa do Marfim - AFP

França foi surpreendida pela Costa do MarfimAFP

Publicado 05/06/2026 10:00

Rio - A derrota para a Costa do Marfim no último amistoso antes de viajar para disputar a Copa do Mundo teve consequências para a França. A equipe europeia foi ultrapassada pela Argentina e pela Espanha e deixaram o posto de primeira colocada no ranking da Fifa.

Os bicampeões mundiais perderam 7.89 pontos e agora somam 1869.43. Na terceira colocação, a França está atrás da Argentina, com 1874.81, e também da Espanha, com 1873.01.

A seleção brasileira aparece em sexto lugar, com 1762.66 pontos. A Inglaterra está em quarto, com 1825.97, seguida por Portugal, com 1763.83.

Adversário do Brasil na estreia na Copa do Mundo, o Marrocos vem logo atrás. Fechando o top 10 estão: Holanda, Bélgica e Alemanha.

Confira os dez primeiros com suas pontuações:

Argentina: 1874.81 pontos

Espanha: 1873.01

França: 1869.43

Inglaterra: 1825.97

Portugal: 1763.83

Brasil: 1762.66

Marrocos: 1756.94

Holanda: 1751.10

Bélgica: 1739.55

Alemanha: 1731.30