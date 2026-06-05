Danilo em campo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 05/06/2026 16:43

Estados Unidos - Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o volante Danilo, de 25 anos, aproveitou sua oportunidade de forma impressionante. O jogador do Botafogo teve chances somente neste ano e conseguiu ir bem e anotar gols. Ao relembrar sua escolha para defender o Alvinegro, o atleta admitiu que não queria deixar o Nottingham Forest, da Inglaterra, para voltar ao futebol brasileiro.

"Foi muito difícil. Eu tenho idade de estar na Europa, mas a minha lesão grave me fez perder espaço no Nottingham. No início, eu não queria voltar ao Brasil, tinha em mente dar a volta por cima e brilhar, mas é o futebol e a gente não consegue controlar certas coisas. Voltei com um receio de não ter feito a coisa certa, era um projeto para a Copa, e novamente tive lesões que me atrapalharam", disse em entrevista ao "GE".

Danilo foi o principal destaque do Botafogo na temporada, anotando 10 gols, mesmo atuando como volante. O jogador tem recebido consultas para retornar ao futebol europeu.

"De janeiro para cá deu para voltar bem física e mentalmente para mostrar meu futebol. Aquele passo atrás deu certo para estar bem na Seleção. Um passo para trás que representou dois ou mais para frente. Eu sabia que teria uma Copa para disputar e precisaria de minutagem, de preparo, e isso fez com que eu pudesse ter essa performance no Botafogo e na Seleção", explicou.