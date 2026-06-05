Jogadores do Irã treinam na Turquia em preparação para a Copa do MundoDivulgação / federação iraniana de futebol
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