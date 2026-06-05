Ancelotti confirmou Lucas Paquetá como titular - Nelson Terme / CBF

Ancelotti confirmou Lucas Paquetá como titularNelson Terme / CBF

Publicado 05/06/2026 11:43

Estados Unidos - O treinador Carlo Ancelotti confirmou que o zagueiro Léo Pereira e o meia Lucas Paquetá, ambos do Flamengo, serão titulares da seleção brasileira na partida contra o Egito, neste sábado (6), em Cleverland. O jogo será o último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo. Além deles, Igor Thiago também começará jogando.





"É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã (sábado). Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste", disse o treinador em entrevista coletiva.

Léo Pereira terá oportunidade porque Gabriel Magalhães será poupado. O zagueiro do Arsenal apresentou um cansaço depois da final da Liga dos Campeões.

"Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo", explicou.

Lucas Paquetá ganhou a vaga de Luiz Henrique, e o Brasil será escalado com três jogadores no meio-campo. Ancelotti defendeu os testes que tem feito na seleção brasileira.

"Eu acho que estou convencido que tenho uma lista muito forte e quero aproveitar essa lista. Não quero focar minha cabeça no time titular do primeiro jogo. Quero treinar essa lista e aproveitar essa lista. É uma lista com muitos recursos", concluiu.

A Seleção entra em campo no próximo sábado (6) contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleverland A estreia na Copa será no próximo 13, no mesmo horário, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30 (de Brasília) na Filadélfia. Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.