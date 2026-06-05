Troféu da Copa do Mundo: torneio renderá dinheiro aos clubes com convocados - Fabrice Coffrini / AFP

Troféu da Copa do Mundo: torneio renderá dinheiro aos clubes com convocadosFabrice Coffrini / AFP

Publicado 05/06/2026 15:47

vai distribuir 355 milhões de dólares (cerca de R$ 1,8 bilhão) pelos convocados para a cada dia rendendo 5 mil dólares (R$ 25,6 mil) segundo as novas informações.

A Fifa confirmou quepelos convocados para a Copa do Mundo , através do Programa de Benefícios para Clubes. Entretanto, o valor destinado aos clubes por cederem seus jogadores às seleções será inferior aos cerca de 11 mil dólares previstos recentemente, comsegundo as novas informações.

Flamengo, Fluminense e no mínimo, pela participação de seus convocados na fase de grupos. Esse dinheiro tende a ser muito maior, já que são grandes as chances de Brasil, Colômbia, Equador e Uruguai avançarem para o mata-mata do torneio. Desta maneira, é possível prever quanto Botafogo Vasco vão receber,. Esse dinheiro tende a ser muito maior, já que são grandes as chances de Brasil, Colômbia, Equador e Uruguai avançarem para o mata-mata do torneio.

Além disso, a Fifa incluiu na premiação aos clubes o período em que os jogadores disputaram partidas das Eliminatórias (o que não entrará nesta conta). O pagamento será de 2,3 mil dólares (R$ 12 mil). Outros R$ 25 milhões de reserva serão redistribuídos "em benefício do futebol de clubes global, com base em um acordo entre a FIFA e a EFC"



Quanto o Botafogo deve ganhar



Com apenas um representante, o Glorioso terá de fazer a conta a partir de quando Danilo se apresentou à seleção brasileira, em 28 de maio. Como o último jogo no Grupo C da Copa do Mundo é no dia 24 de junho, o volante ficará ao menos 28 dias com o time de Ancelotti, o que renderá aproximadamente 140 mil dólares (R$ 717 mil).



Flamengo é quem mais vai lucrar com a Copa do Mundo



Com nove jogadores convocados, o Rubro-Negro é quem tem maior potencial entre os brasileiros para fazer um bom dinheiro com o torneio. Somente na fase de grupos, terá direito a 1,3 milhão de dólares (R$ 6,6 milhões) por Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá (Brasil), Arrascaeta, Varela e De La Cruz (Uruguai), Carrascal (Colômbia) e Gonzalo Plata (Equador).



Quanto o Fluminense deve ganhar



Como Canobbio se apresentou no dia 28 de maio e a seleção do Uruguai joga pela última vez na fase de grupos em 26 de junho, serão 30 dias. E assim, o Tricolor garante, no mínimo 150 mil dólares (R$ 768 mil).



Vasco também vai lucrar com a Copa



Por fim, o Cruz-Maltino conta com Andrés Gómez na seleção da Colômbia. O atacante ficará ao menos 31 dias à disposição (de 28 de maio ao dia 27 de junho), o que garante 155 mil dólares (R$ 794 mil) aos cofres vascaínos.