Gabriel Jesus não marcou nenhum gol na Copa do Mundo 2018Emmanuel Dunand / AFP

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Gabriel Salotti
Em 2002, a seleção brasileira foi pentacampeã do mundo com Ronaldo Fenômeno entrando para a história como o artilheiro do torneio, com oito gols. Desde então, a camisa 9 do Brasil atravessa uma crise: jogadores que vestiram o número, servindo como os atacantes de referência, marcaram apenas 10 gols em 26 jogos nas cinco edições seguintes do Mundial.
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Ronaldo Fenômeno durante treinamento na Alemanha, em junho de 2006 - Antonio Scorza / AFP
Luis Fabiano é marcado por Mark van Bommel no jogo contra a Holanda, pelas quartas da Copa 2010 - Fabrice Coffrini / AFP
Fred é marcado por jogadores da Croácia na estreia da Seleção na Copa 2014 - Fabrice Coffrini / AFP
Gabriel Jesus não marcou nenhum gol na Copa do Mundo 2018 - Emmanuel Dunand / AFP
Richarlison marcou três gols na Copa do Mundo 2022, no Catar - Adrian Dennis / AFP

Após as grandes atuações na Copa de 2002, Ronaldo permaneceu como titular da Seleção comandada por Parreira em 2006. No entanto, o Fenômeno não conseguiu repetir o seu desempenho e marcou apenas três gols no torneio: dois na vitória por 4 a 1 sobre o Japão, na fase de grupos, e um no jogo contra Gana, nas oitavas de final, que terminou em 3 a 0.

Quatro anos depois, coube a Luis Fabiano, que na época jogava pelo Sevilla-ESP, a responsabilidade de herdar a camisa 9. O jogador repetiu a marca de Ronaldo no Mundial anterior e também fez três gols: dois contra a Costa do Marfim e um contra o Chile, também na fase de grupos e oitavas, respectivamente.

Na Copa do Mundo 2014, sediada no Brasil, Fred, na época do Fluminense, foi o centroavante. Ele marcou apenas um gol no torneio, na vitória por 4 a 1 sobre o Camarões.

Depois disso, em 2018, Gabriel Jesus atingiu a marca negativa de passar em branco por todo o torneio, tornando-se o centroavante titular com pior desempenho da Seleção no campeonato, igualando Alcindo, em 1966, e Mirandinha, em 1974.

Já em 2022, na Copa do Catar, Richarlison foi o camisa 9. Logo na estreia, ele marcou dois gols na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia e deixou o dele na goleada por 4 a 1 contra a Coreia do Sul nas oitavas de final, totalizando três gols na competição.

Esperança

Em 2026, Matheus Cunha será o camisa 9 do Brasil. O jogador do Manchester United tem sido uma peça recorrente no time de Carlo Ancelotti, mas já destacou, em recente entrevista, que não se vê como um centroavante clássico, e sim como um atacante de flutuação, que se movimenta bastante no setor de ataque.
"Esse meu segundo ciclo [Na Seleção] é muito mais parecido com o United. Flutuação entre linhas, jogando como meia, o que eu venho exercendo mais no clube. Espero ser bem sucedido aqui como fui lá", afirmou. Com a camisa da Seleção, marcou um gol e duas assistências em 22 jogos.
 