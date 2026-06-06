Calor nos EUA nesta época de Copa do Mundo é intenso - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Calor nos EUA nesta época de Copa do Mundo é intensoFoto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 06/06/2026 09:20

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (5) que permitirá que espectadores levem garrafas de água de plástico para os estádios da Copa do Mundo, após uma onda de críticas à proibição de garrafas reutilizáveis.

"Todos os torcedores terão permissão para entrar com uma garrafa de água descartável de plástico flexível, lacrada de fábrica e com capacidade de 20 onças (590 ml), em qualquer partida da Copa do Mundo da Fifa de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá", disse o diretor de operações do torneio, Heimo Schirgi, em vídeo publicado pela Fifa.

O anúncio, descrito pela entidade como um "esclarecimento" da política para garrafas de água, ocorre apenas dois dias após a Fifa informar que recipientes reutilizáveis não seriam permitidos nos estádios.

Na ocasião, a entidade justificou a restrição como uma medida para "prevenir riscos e lesões a jogadores e espectadores". Nesta sexta-feira, Schirgi reforçou que garrafas rígidas e reutilizáveis continuarão proibidas por razões de segurança.

A discussão ganhou força por conta das preocupações com as altas temperaturas previstas durante o torneio. Especialistas apontam que torcedores podem enfrentar riscos à saúde em estádios sem cobertura durante a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Na Copa do Mundo de Clubes realizada nos Estados Unidos em 2025, torcedores já haviam reclamado do calor intenso e da proibição de entrar com garrafas de água nos estádios.