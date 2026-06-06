Calor nos EUA nesta época de Copa do Mundo é intensoFoto: Rafael Ribeiro/CBF
Após repercussão negativa, Fifa libera entrada com garrafas de água na Copa do Mundo
Entidade manteve a proibição de recipientes rígidos e reutilizáveis, mas autorizou garrafas plásticas flexíveis e lacradas.
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