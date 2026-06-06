Rio - Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O duelo será às 19h00 (de Brasília), no Cleveland Browns Stadium, em Cleveland. Será o último compromisso da seleção brasileira antes de iniciar o mundial.
Onde assistir:
O jogo terá transmissão da TV Globo (canal aberto), Sportv (TV fechada) e na Ge TV(Youtube).
A seleção brasileira chega embalada após vitória no último fim de semana. Em amistoso de despedida do Brasil, a equipe goleou o Panamá no último domingo (31) por 6 a 2. Vini Jr. abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo, mas a seleção panamenha empatou com um gol contra de Matheus Cunha. Nos minutos finais da etapa inicial, Casemiro recolocou o Brasil em vantagem. No segundo tempo, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo marcaram para a Seleção, enquanto Carlos Harvey descontou para a equipe visitante.
No Mundial, a equipe está no Grupo C e enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será no dia 13 de junho, contra os marroquinos. Antes disso, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos.
Para o duelo, o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, já definiu os jogadores que iniciarão a partida contra o Egito. Em relação ao último amistoso, Douglas Santos assume a lateral esquerda no lugar de Alex Sandro, enquanto Lucas Paquetá, Igor Thiago e Marquinhos entram nas vagas de Matheus Cunha, Luiz Henrique e Bremer. Léo Pereira será novamente titular, já que Gabriel Magalhães será preservado. O único desfalque da equipe é Neymar, que se recupera de lesão e deve voltar a atuar apenas na fase de grupos da Copa do Mundo.
O Egito vem para o duelo em boa fase. a seleção venceu a Rússia na última quinta-feira (28) por 1 a 0. O gol dos egipcios saiu aos 20 minutos do segundo tempo com Mostafa Ziko. A seleção ocupa a 29ª posição do ranking FIFA e nas eliminatorias terminou na liderança do grupo A com 26 pontos. O Egito está no Grupo G da Copa do Mundo e irá enfrentar a Belgica, Irã e Nova Zelândia. A estreia da equipe será no dia 15 de junho contra a seleção Belga, no Lumen Field, em Seattle.
Para o duelo, a equipe terá mudanças na equipe que enfrentou a Rússia. Sem desfalques, a equipe terá força máxima e contará com Salah, que não estava no último duelo, na equipe titular. Marmoush, do Manchester City irá completar o ataque, o experiente goleiro Mohamed El Shenawy e Trezeguet também estarão presentes no duelo.
Brasil x Egito
Amistoso internacional
Local: Cleveland Browns Stadium
Brasil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Egito: El Shenawy; Hany, Fathy, Yasser, Rabia e Fatouh; Lashin, Trézéguet e Attia; Salah e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan
Árbitro: Adonai Escobedo (México) Assistentes: Ibrahim Martinez e Maximiliano Gomez (México) VAR: Carlos Rivero (México)
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