Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa após vitória sobre o EgitoReprodução / YouTube
"A equipe jogou bem, com intensidade na pressão, ritmo, qualidade. Nos últimos 30 minutos, acho que a equipe precisava ter mais controle, segurar mais a posse, forçamos um pouco demais o ataque na profundidade quanto não precisávamos disso porque o time estava ganhando", afirmou.
Ancelotti também destacou que já tem a escalação inicial para a partida contra o Marrocos definida e garantiu a presença da dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães entre os titulares, definindo-os como "indiscutíveis para o próximo jogo".
Leia mais: Saiba tudo sobre as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo
"A equipe está bem. 60 minutos do jogo foram muito bons, a nível ofensivo e defensivo. Pressionamos alto, bem, a equipe jogou com intensidade, respeitando o plano de jogo", concluiu.
O próximo compromisso da seleção brasileira será a estreia no Mundial contra Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h, no estádio MetLife, em Nova Jersey. O Brasil ainda vai enfrentar o Haiti e a Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente, nos duelos restantes pelo grupo C.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.