Jogadores do Portugal comemoram gol marcado pelo camisa 19, Gonçalo GuedesPatricia de Melo Moreira / AFP
Apesar do domínio em toda a partida, os portugueses só conseguiram balançar a rede no segundo tempo, através do atacante Gonçalo Guedes e do capitão da equipe, Bruno Fernandes.
O Chile, que não se classificou para a Copa do Mundo, descontou nos acréscimos com Luis Cepeda.
Os jogadores do Paris Saint-Germain Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos foram poupados após conquistarem a Liga dos Campeões há uma semana.
Portugal, que está no Grupo K da Copa junto com Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo, fará seu segundo amistoso preparatório na próxima quarta-feira, contra a Nigéria, em Leiria.
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