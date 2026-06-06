Bebeto foi tetracampeão mundial pelo Brasil em 1994 - Reprodução / Instagram @bebeto7

Bebeto foi tetracampeão mundial pelo Brasil em 1994Reprodução / Instagram @bebeto7

Publicado 06/06/2026 13:59

Rio - As semelhanças entre as Seleções de 1994 e de 2026 não são poucas. E, se depender do ex-centroavante Bebeto, elas vão continuar se concretizando. O camisa 7 do Tetra sugeriu a Endrick, convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo neste ano, que repita uma comemoração histórica, eternizada por ele 32 anos atrás.

Ao marcar contra a Holanda, nas quartas de final da Copa de 94, Bebeto comemorou com um gesto no qual simulava embalar um neném. A celebração foi uma homenagem ao seu filho Mattheus, nascido dois dias antes da vitória sobre os holandeses.

Em cenário semelhante, Endrick também viajará para o Mundial deste ano esperando o nascimento de seu primeiro filho. Ao comentar sobre a possibilidade de uma repetição do gesto, Bebeto deixou sua torcida para que o atacante de 19 anos tenha a chance de fazê-lo.

"Torço muito para ele. É um menino predestinado. Vou torcer demais para ele fazer esse gol e ajudar a gente. E aí, se ele tiver a oportunidade, que faça essa homenagem para o filho e para a esposa. Afinal, família é tudo", afirmou Bebeto, em entrevista ao site da Fifa.