Bebeto foi tetracampeão mundial pelo Brasil em 1994Reprodução / Instagram @bebeto7
Bebeto torce para Endrick repetir comemoração histórica na Copa do Mundo
Tetracampeão em 94 quer ver o 'embala neném' se repetir neste Mundial
Bruno Guimarães admite que defesa da Seleção pode melhorar, mas elogia atuação contra Egito
Meia marcou um dos gols na vitória contra o Egito por 2 a 1
Neymar sugere despedida da Copa do Mundo em 2026: 'Última dança'
Craque fez comentário em publicação no perfil da Fifa
Ancelotti atualiza situação de Wesley e elogia desempenho do Brasil: 'A equipe está bem'
Técnico da Seleção, no entanto, destacou queda de desempenho no segundo tempo contra o Egito, em último compromisso antes da Copa do Mundo
Endrick destaca felicidade em representar Seleção: 'Onde eu sempre quis estar'
Atacante marcou o gol da vitória no amistoso contra o Egito, o último antes da Copa do Mundo
Com gols de Endrick e Bruno Guimarães, Brasil vence Egito no último jogo antes da Copa do Mundo
Equipe de Carlo Ancelotti controlou a maior parte do jogo e criou boas chances pressionando a defesa adversária
Wesley é substituído no primeiro tempo contra Egito, chora no banco e preocupa
Lateral-direito sentiu dores na virilha no último compromisso da Seleção antes da Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.