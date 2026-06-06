Bruno Guimarães comemora gol contra o EgitoWilliam Volcov / Agência O Dia

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O meia Bruno Guimarães elogiou a atuação da Seleção na vitória contra o Egito por 2 a 1 neste sábado (6), mas destacou que alguns pontos da equipe ainda podem melhorar, como a finalização das jogadas e a defesa. Em entrevista ao 'SporTV' após o confronto, o jogador pregou foco para a partida contra o Marrocos, que marca a estreia da equipe na Copa do Mundo, no próximo sábado (13).

"Faltando uma semana, nada melhor que terminar essa sequência de jogos com uma vitória, com um gol, uma grande atuação. Gostei muito da atuação da primeira parte, de toda a equipe. Acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de capricho, poderíamos ter saído com o placar até um pouco mais elástico, mas feliz demais. Agora é focar no jogo do Marrocos, o nosso sonho começa ali", disse.
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Bruno Guimarães também destacou que "com certeza", há tempo para ajustar aspectos da equipe, até a semana que vem.

"A gente sabe que pode defender um pouco melhor ainda, mas vamos focar no que foi bom. Tivemos chances, ganhamos os dois amistosos, poderíamos ter feito mais gols e é isso aí. Vamos para cima."