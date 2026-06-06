Mbappé é um dos principais nomes da seleção francesaFRANCK FIFE / AFP
"O jogador que eu sonho enfrentar na Copa do Mundo é o Cristiano, porque acho que será a última dele. Ou o Neymar, porque também pode ser a última Copa dele", disse Mbappé.
Neymar e Mbappé atuaram juntos no Paris Saint-Germain entre 2017 e 2023. Durante o período, conquistaram juntos 11 títulos, sendo quatro Campeonatos Franceses, duas Copas da França, quatro Supercopas da França e uma Copa da Liga Francesa. Apesar do sucesso nacional, a dupla não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões, objetivo que o clube alcançou apenas após a saída dos dois jogadores.
Por outro lado, Cristiano Ronaldo e Mbappé nunca atuaram juntos. No entanto, o francês sempre demonstrou admiração pelo astro português e voltou a elogiá-lo ao comentar sobre as comparações entre Cristiano e Lionel Messi.
"Isso é uma coisa de quem não joga futebol. Se você consegue me dizer que Cristiano não tem talento ou que Messi não trabalhou, é porque nunca na sua vida você calçou chuteiras para ir treinar todo dia", afirmou Mbappé.
A França está no Grupo I da Copa do Mundo e enfrentará Senegal, Noruega e Iraque. A estreia será no dia 16, diante da seleção senegalesa, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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