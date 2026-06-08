Olise conversa com o técnico Didier DeschampsFranck Fife / AFP

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O Dia
A França contou com o talento de Olise para vencer a Irlanda do Norte por 3 a 1 em amistoso disputado no Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, nesta segunda-feira (8). O jogador do Bayern de Munique anotou um hat-trick. Já Patrick Kelly marcou para os visitantes.
Mbappé chegou a marcar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 0 a 0, mas o auxiliar pegou impedimento no lance de Doué, que deu a assistência.
Os Bleus estreiam na Copa do Mundo contra Senegal, no dia 16 de junho (terça-feira), em Nova Jersey. Iraque e Noruega completam o Grupo I do torneio.
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Holanda leva a melhor sobre o Uzbequistão
Já a Holanda venceu o amistoso contra o Uzbequistão por 2 a 1, nesta segunda-feira (8), no Icahn Stadium, em Nova York. Gakpo fez dois gols de pênalti para garantir o triunfo holandês. Igor Sergeev marcou para a seleção uzbeque.
Gakpo abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Já na reta final da etapa complementar, Guus Til foi expulso. O Uzbequistão aproveitou o cenário e deixou tudo igual com Igor Sergeev, aos 47. A Holanda, porém, não jogou a toalha e retomou a vantagem aos 53 minutos, com Gakpo, novamente da marca da cal.
A Holanda estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho (domingo), contra o Japão. Suécia e Tunísia completam o Grupo F do torneio.
O Uzbequistão, por sua vez, estreia na Copa diante da Colômbia, em 17 de junho (quarta-feira). O Grupo K fica completo com RD Congo e Portugal. 