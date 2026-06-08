Olise conversa com o técnico Didier DeschampsFranck Fife / AFP
França vence a Irlanda do Norte com hat-trick de Olise; Holanda supera o Uzbequistão
Jogador do Bayern de Munique foi o grande destaque dos Bleus no amistoso
França vence a Irlanda do Norte com hat-trick de Olise; Holanda supera o Uzbequistão
Jogador do Bayern de Munique foi o grande destaque dos Bleus no amistoso
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