Neymar faz fisioterapia para se recuperar - Nelson Terme / CBF

Neymar faz fisioterapia para se recuperar Nelson Terme / CBF

Publicado 08/06/2026 16:00

Rio - Neymar avançou no tratamento da lesão muscular na panturrilha. O atacante, de 34 anos, foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira (8), e o exame apontou boa recuperação do jogador. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão técnica.

"O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira", diz o comunicado da CBF.

Apesar da boa evolução, Neymar ainda não tem previsão para realizar exercícios com bola. A CBF evita dar uma projeção sobre o retorno e trata o caso com cautela. A expectativa do técnico Carlo Ancelotti é de que o jogador participe dos treinos ainda nesta semana, mas ele deve ser ausência na estreia contra o Marrocos.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no próximo dia 13, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, o Brasil enfrenta o Haiti, dia 19, às 21h30, na Filadélfia, e a Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.