Neymar faz fisioterapia para se recuperar Nelson Terme / CBF
Exame aponta 'boa evolução' de Neymar em tratamento de lesão na panturrilha
Camisa 10 foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira (8)
Após ser impedido de entrar nos EUA, árbitro é afastado da Copa do Mundo de 2026
Um porta-voz da Fifa informou que a entidade 'não intervém nos processos de imigração do país anfitrião'
Com a presença de Éderson, seleção brasileira treina de olho na estreia na Copa
Ele foi chamado para substituir o lateral-direito Wesley, cortado por causa de lesão
França vence a Irlanda do Norte com hat-trick de Olise; Holanda supera o Uzbequistão
Jogador do Bayern de Munique foi o grande destaque dos Bleus no amistoso
Brasil na estreia da Copa de 2026: Wilton Pereira apitará México x África do Sul
Árbitro formará trio brasileiro na partida de quinta-feira na Cidade do México
Matemático prevê Brasil com problemas e campeão inédito na Copa do Mundo de 2026
Alemão cravou os últimos três campeões mundiais
Ex-affair de CR7 diz ter sido convidada para festa vip de jogador da seleção espanhola
Daniella Chavez tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram
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