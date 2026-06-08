Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 17:20

Rio - A modelo chilena, Daniella Chavez, contou em seu perfil oficial do "X", o antigo Twitter, que recebeu um convite para participar de uma festa VIP de um jogador da seleção espanhola. A beldade também revelou que o grupo campeão europeu participaria do evento.

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"Me convidaram para a festa de aniversário VIP de um jogador da Seleção da Espanha .. Mas o assunto é delicado porque a mesma seleção", disse a musa.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.