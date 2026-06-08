Endrick em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/06/2026 16:50

Estados Unidos - Um dos caçulas da seleção brasileira, o atacante Endrick, de 19 anos, tem como sua primeira recordação em uma Copa do Mundo o momento mais trágico da história do futebol nacional: a derrota na semifinal de 2014 para a Alemanha por 7 a 1. Presente na equipe de Ancelotti, ele sonha em ajudar a reerguer o Brasil.

"Foi a primeira memória que eu tive. Foi a primeira Copa que assisti. Depois disso aconteceram muitas coisas, Seleção pôde se reerguer. Neymar, Vini, Rodrygo, espero que a gente possa ajudar bastante o Brasil para ter o tão sonhado hexa", disse em entrevista ao "Fala Aí - Especial de Copa", programa do "UOL".

Endrick é bastante grato a Carlo Ancelotti por sua convocação para Copa do Mundo, mas também por uma dica que ajudou a melhorar seu rendimento no futebol europeu.

"Pesou muito a questão do Ancelotti ter me falado isso de sair, desenvolver, jogar meu futebol, para estar o mais rápido possível preparado para jogar", disse o atacante, que foi emprestado pelo Real Madrid ao Lyon.