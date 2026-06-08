Lamine Yamal em ação pela seleção espanhola - José Jordan / AFP

Lamine Yamal em ação pela seleção espanholaJosé Jordan / AFP

Publicado 08/06/2026 11:53

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, afirmou que a seleção poderá contar com os jogadores Lamine Yamal, Nico Williams e Victor Muñoz para a estreia na Copa do Mundo 2026, na próxima segunda-feira (15). O treinador deu mais detalhes sobre a situação dos atletas em coletiva de imprensa na noite deste domingo (7).



"Nico, Lamine e Victor [Muñoz] estão cumprindo os prazos de recuperação. Eles estavam programados para fazer trabalhos mais específicos nos próximos dias. Se continuarem progredindo dessa forma, acredito que estarão disponíveis", afirmou Luis.



O técnico ainda destacou que eles ficarão de fora do último amistoso da Espanha antes do Mundial, contra o Peru, nesta segunda-feira (8), às 23h, mas ressaltou a importância de respeitar o período do tratamento.

"Acho que os três estarão disponíveis. Cada um teve seu próprio processo de recuperação. A lesão de Lamine foi diferente, assim como sua duração. Mas o mais importante é que, dentro do prazo esperado, ele está pronto para ser selecionado", projetou o treinador.

Yamal não joga desde 22 de abril e se recupera de um problema muscular na coxa esquerda. Já Nico Williams tem uma lesão na perna esquerda, e Victor Muñoz, na perna direita.

A Espanha está no grupo H da Copa do Mundo, junto com o adversário da estreia, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.