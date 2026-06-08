Brasil comemorando o título da Copa de 1994Divulgação / Fifa
Influência da Copa de 94
Com isso, em 1993, foi criada a Major League Soccer, embora a competição só tenha começado em 1996, com dez equipes.
A Copa de 1994 também foi responsável por quebrar recordes que permanecem até hoje. Com os holofotes voltados para os Estados Unidos, o Mundial atraiu novos fãs e registrou números históricos de público de uma edição de Copa do Mundo, com mais de 3,5 milhões de torcedores presentes nos estádios ao longo da competição.
A ascensão do futebol nos EUA
O grande ponto de virada aconteceu em 2007, com a chegada de David Beckham ao LA Galaxy após sua passagem pelo Real Madrid. Além de aumentar a visibilidade da liga, o inglês ajudou a atrair patrocinadores e investidores.
A frequência nos estádios aumentou em até 40%, enquanto os direitos de transmissão cresceram significativamente. Os valores de TV, que rendiam cerca de 8 milhões de dólares, passaram para 90 milhões de dólares (cerca de R$ 465,4 milhões, na cotação atual).
Além disso, a chegada de Beckham abriu caminho para outras estrelas do futebol mundial. Nomes como Thierry Henry, Frank Lampard, Kaká, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, David Villa e Zlatan Ibrahimovic passaram pela MLS. Mais recentemente, a liga ganhou ainda mais repercussão com a chegada de Lionel Messi, Luis Suárez e outros ex-jogadores do Barcelona ao Inter Miami, clube que tem Beckham como um dos donos.
Como está o futebol nos Estados Unidos em 2026
O crescimento da modalidade também reflete nos investimentos. Para manter Messi no Inter Miami, por exemplo, o argentino recebe cerca de 28,3 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 146,3 milhões). Outras equipes seguem apostando em contratações de impacto. Recentemente, o Tottenham Hotspur confirmou a transferência de Son Heung-min para o Los Angeles FC em uma negociação avaliada em aproximadamente 26 milhões de dólares (cerca de R$ 134,46 milhões).
O valor médio das franquias da MLS também cresceu consideravelmente e chegou a cerca de 767 milhões de dólares em 2026 (cerca de R$ 3,96 bilhões).
Além dos investimentos dos clubes, grandes empresas passaram a enxergar o futebol como um possível nome para investir. Nos últimos anos, a MLS assinou com a Apple um contrato de dez anos avaliado em 250 milhões de dólares por temporada (cerca de R$ 1,18 bilhão), válido até 2032. Já a Adidas segue como fornecedora oficial de uniformes de toda a liga em um acordo estimado em 830 milhões de dólares(R$ 4,29 bilhões).
Copa do Mundo de 2026
Desta vez, os Estados Unidos dividem a organização do torneio com México e Canadá. A competição contará com um número recorde de participantes, reunindo 48 seleções. A partida de abertura acontece no dia 11 de junho, entre México e África do Sul, na Cidade do México.
A Copa do Mundo de 2026 também será a maior da história, com 104 partidas. Os Estados Unidos receberão 78 jogos distribuídos em 11 cidades, incluindo Nova York/Nova Jersey, palco da final, além de Los Angeles, Miami, Dallas, Boston, Houston, Filadélfia, Atlanta, Kansas City, Seattle e São Francisco.
O México sediará 13 partidas em três cidades: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Já o Canadá receberá outros 13 jogos, divididos entre Toronto e Vancouver.
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