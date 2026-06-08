Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa - Fotos: Patricia de Melo Moreira / AFP, Luis Robayo / AFP e Carl de Souza / AFP

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo OchoaFotos: Patricia de Melo Moreira / AFP, Luis Robayo / AFP e Carl de Souza / AFP

Publicado 08/06/2026 07:30

A Copa do Mundo de 2026 será histórica para Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina) e Guillermo Ochoa (México). Afinal, os três foram convocados pelas respectivas seleções e vão participar do torneio pela sexta vez, o que representa um recorde.

Atualmente, eles estão empatados com Antonio Carbajal (México), Lothar Matthäus (Alemanha), Gianluigi Buffon (Itália), Rafa Márquez (México) e Andrés Guardado (México), que participaram de cinco.

Ochoa, Messi e Cristiano foram à Copa do Mundo pela primeira vez em 2006. Eles também estiveram com as respectivas seleções nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022. Agora, vão participar da edição do ano de 2026 do torneio.



Cristiano Ronaldo e Messi devem se tornar os primeiros jogadores a entrarem em campo em seis Copas do Mundo. Ochoa é ausência nesse recorte porque não atuou nas edições de 2006, na Alemanha, e de 2010, na África do Sul.

Do trio que baterá o recorde de mais participações, apenas Lionel Messi tem o título. O craque foi o líder da Albiceleste na conquista do Mundial de 2022, no Catar. Antes, passou perto de conquistar a Copa em 2014, quando a Argentina perdeu na prorrogação para a Alemanha na final.

O Mundial de 2026 começará na quinta-feira (11), com o jogo entre México e África do Sul. As duas seleções vão medir forças a partir das 16h (de Brasília), na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo A.

Veja a lista dos jogadores com cinco participações:

*Cristiano Ronaldo: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022;

*Lionel Messi: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022;

*Guillermo Ochoa: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022;

Antonio Carbajal: 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966;

Lothar Matthäus: 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998;

Gianluigi Buffon: 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014;

Rafa Márquez: 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018;

Andrés Guardado: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

*Vão chegar a seis participações em Copa com a edição do ano de 2026.