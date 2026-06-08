O árbitro Omar Abdulkadir ArtanKenzo Tribouillard / AFP
"A Fifa pode confirmar que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar nem arbitrar na Copa do Mundo da Fifa 2026 depois que lhe foi negada a entrada nos Estados Unidos", declarou à AFP um porta-voz da Fifa.
A Fifa destacou que não tinha capacidade para influenciar a decisão, que, segundo afirmou, é de competência exclusiva dos Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial, ao lado do México e do Canadá.
"A Fifa não intervém nos processos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos, e as autoridades a informaram de que a situação de Artan não mudará por enquanto", afirmou o porta-voz.
Por sua vez, a polícia de fronteira americana (CBP) explicou à AFP que "em 6 de junho, um cidadão somali chegou ao Aeroporto Internacional de Miami procedente do Aeroporto Internacional de Istambul... Durante os procedimentos, o viajante foi submetido a uma inspeção adicional, uma etapa de rotina".
"Ao término da inspeção, o viajante, um árbitro da Copa do Mundo, foi considerado inadmissível devido a questões relacionadas à verificação de seus antecedentes e teve sua entrada no território negada", acrescentou a agência vinculada ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.
A Somália é um dos vários países cujos cidadãos estão sujeitos a restrições de viagem aos Estados Unidos impostas pelo governo do presidente Donald Trump.
- De bom humor -
"Gostaria de agradecer à Fifa e à CAF [Confederação Africana de Futebol] por todo o seu apoio e prometo manter o meu nível de arbitragem enquanto me concentro no futuro", acrescentou Abdulkadir Artan.
Ele também agradeceu, no comunicado, "à família do futebol pelas mensagens" e desejou aos colegas "o maior sucesso durante a Copa do Mundo".
- Respeitado na África -
"Omar Abdulkadir Artan figura entre os árbitros mais respeitados da África e (...) negar-lhe a entrada nos Estados Unidos e impedi-lo de arbitrar (...) prejudica não apenas sua pessoa, mas também enfraquece o compromisso do futebol com a equidade, o mérito e o espírito de fair play", lamentou Ciise Aden Abshir.
O árbitro deveria ser o primeiro somali a atuar em uma Copa do Mundo. Aos 34 anos, fazia parte dos 52 árbitros selecionados para apitar partidas do Mundial de 2026, o primeiro organizado por três países e com a participação de 48 seleções.
Detentor do status Fifa desde 2018, Omar Abdulkadir Artan atua na liga somali e foi eleito melhor árbitro do ano pela Confederação Africana de Futebol em 2025.
A Somália está na mira de Trump. No fim de novembro, o presidente americano classificou o país como um "país podre" e manifestou sua intenção de encerrar o status especial que protege cidadãos somalis da deportação.
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