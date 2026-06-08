Timber é jogador do ArsenalIna Fassbender / AFP

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A Holanda não vai contar com Jurriën Timber na Copa do Mundo de 2026. Por meio das redes sociais nesta segunda-feira (8), o perfil da seleção anunciou o corte do defensor do Arsenal e a convocação de Lutsharel Geertruida. De acordo com o comunicado, ele não se recuperou o suficiente de uma lesão na virilha para participar do torneio de maneira "medicamente responsável".
"Jurriën Timber perde a Copa do Mundo de 2026. O defensor de 24 anos não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar da Copa do Mundo de maneira medicamente responsável. Em consulta com a equipe médica, foi decidido, portanto, que Timber deixará o pré-camp da seleção nacional em Nova York após o jogo contra o Uzbequistão. Estamos com você, Jurriën", informou o perfil da seleção holandesa.
"Ronald Koeman convocou Lutsharel Geertruida (Sunderland) para substituir Timber. Com isso, a seleção holandesa volta a ter 26 jogadores no centro de treinamento em Kansas", completou.
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A Holanda estreia na Copa do Mundo no domingo (14), contra o Japão, no Texas. Suécia e Tunísia completam o Grupo F do torneio.