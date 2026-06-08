Timber é jogador do Arsenal - Ina Fassbender / AFP

Timber é jogador do ArsenalIna Fassbender / AFP

Publicado 08/06/2026 16:59

A Holanda não vai contar com Jurriën Timber na Copa do Mundo de 2026. Por meio das redes sociais nesta segunda-feira (8), o perfil da seleção anunciou o corte do defensor do Arsenal e a convocação de Lutsharel Geertruida. De acordo com o comunicado, ele não se recuperou o suficiente de uma lesão na virilha para participar do torneio de maneira "medicamente responsável".

"Jurriën Timber perde a Copa do Mundo de 2026. O defensor de 24 anos não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar da Copa do Mundo de maneira medicamente responsável. Em consulta com a equipe médica, foi decidido, portanto, que Timber deixará o pré-camp da seleção nacional em Nova York após o jogo contra o Uzbequistão. Estamos com você, Jurriën", informou o perfil da seleção holandesa.

"Ronald Koeman convocou Lutsharel Geertruida (Sunderland) para substituir Timber. Com isso, a seleção holandesa volta a ter 26 jogadores no centro de treinamento em Kansas", completou.

Ronald Koeman has called up Lutsharel Geertruida (Sunderland) as Timber’s replacement. This brings the Netherlands squad at the base camp in Kansas back to 26 players. — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

A Holanda estreia na Copa do Mundo no domingo (14), contra o Japão, no Texas. Suécia e Tunísia completam o Grupo F do torneio.