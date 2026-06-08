Treino da seleção brasileira - Reprodução / Instagram @brasil

Treino da seleção brasileiraReprodução / Instagram @brasil

Publicado 08/06/2026 20:38

A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Quase todos os convocados foram a campo. A exceção foi Neymar, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

Mais cedo, a CBF informou que o camisa 10 foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira . Segundo a entidade, "o exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados".

O Brasil estreia na Copa do Mundo no sábado (13), diante do Marrocos. As duas seleções vão medir forças no Estádio Metlife, em Nova Jersey, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C.