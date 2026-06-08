Treino da seleção brasileiraReprodução / Instagram @brasil

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Estados Unidos - O treino da seleção brasileira desta segunda-feira (8) contou com a presença de Éderson, que foi chamado para substituir o lateral-direito Wesley, cortado por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O volante chegou em Nova Jersey pela manhã e se juntou ao grupo.
A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Quase todos os convocados foram a campo. A exceção foi Neymar, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha direita.
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Mais cedo, a CBF informou que o camisa 10 foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. Segundo a entidade, "o exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados".
O Brasil estreia na Copa do Mundo no sábado (13), diante do Marrocos. As duas seleções vão medir forças no Estádio Metlife, em Nova Jersey, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C.