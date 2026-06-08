Éderson em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Éderson em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/06/2026 10:28

Estados Unidos - Convocado por Carlo Ancelotti no último domingo (7) para substituir Wesley , Éderson chegou aos Estados Unidos e se juntou à concentração da seleção brasileira. O volante foi chamado após o lateral-direito ter constadada uma lesão muscular na coxa esquerda.

Ele estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando recebeu a notícia de que havia sido o escolhido para integrar o elenco. O meio-campista já está com o restante do grupo e deve participar do treino desta segunda-feira (8).

Éderson não disputa uma partida desde o dia 17 de maio, quando atuou na derrota da Atalanta para o Bologna, pelo Campeonato Italiano. Agora, terá de se recondicionar o mais rapidamente possível para a Copa do Mundo. O volante será mais uma opção no meio-campo, setor que conta com Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos e Lucas Paquetá.

A Seleção está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Agenda do Brasil na Copa do Mundo

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo