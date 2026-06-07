Éderson em ação pela Atalanta - Isabella Bonotto / AFP

Éderson em ação pela AtalantaIsabella Bonotto / AFP

Publicado 07/06/2026 17:01





Éderson foi revelado pelo Deportivo, de São Paulo, em 2017 e teve passagens pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, onde ganhou destaque nacional até ser vendido ao Salernitana, da Itália, em janeiro de 2022.



Alguns meses depois, seus bons desempenhos no Campeonato Italiano renderam uma proposta da Atalanta, equipe que tem se destacado no país nos últimos anos. O jogador, então, se consolidou como uma peça importante do time, com qualidades como a marcação e a chegada no ataque. O Brasil terá um novo representante para a disputa da Copa do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, neste domingo (7), que o lateral-direito Wesley foi cortado da Seleção devido a uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda . Para substituir o jogador, o técnico Carlo Ancelotti escolheu convocar um atleta de outra posição: o volante Éderson, de 26 anos, que joga pela Atalanta, da Itália.Éderson foi revelado pelo Deportivo, de São Paulo, em 2017 e teve passagens pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, onde ganhou destaque nacional até ser vendido ao Salernitana, da Itália, em janeiro de 2022.Alguns meses depois, seus bons desempenhos no Campeonato Italiano renderam uma proposta da Atalanta, equipe que tem se destacado no país nos últimos anos. O jogador, então, se consolidou como uma peça importante do time, com qualidades como a marcação e a chegada no ataque.

Desde então, Éderson já vestiu a camisa da Seleção três vezes, todas com Dorival Júnior como treinador da equipe: no amistoso contra o México, em junho de 2024, na partida contra a Colômbia pela Copa América, em julho de 2024, e no duelo com a Argentina, pelas Eliminatórias, em março de 2025.



O meia também esteve presente na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti, divulgada em maio de 2025, mas não entrou em campo. O treinador italiano optou pelo volante ao invés de convocar Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, os outros dois laterais-direitos na pré-lista.

O amistoso contra o Egito deste sábado (6), onde Wesley se lesionou, foi o último da Seleção antes da Copa do Mundo. O Brasil está no grupo C retorna a campo no próximo sábado (13), na estreia contra o Marrocos. O jogo será às 19h (de Brasília) no estádio MetLife, em Nova Jersey. A Seleção também enfrentará Haiti e Escócia na chave.