Wesley está fora da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Wesley está fora da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 07/06/2026 14:31 | Atualizado 08/06/2026 10:19

O lateral-direito Wesley se manifestou nas redes sociais após o anúncio de que foi cortado da Seleção neste domingo (7), por lesão , às vésperas da Copa do Mundo. O jogador lamentou não poder vestir a camisa do Brasil no Mundial, mas destacou como encara o momento de cabeça erguida e agradeceu ao apoio dos torcedores.





Wesley sentiu o músculo adutor da coxa esquerda aos 17 minutos do primeiro tempo, no "Nem toda batalha é vencida em campo. Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção", escreveu.Wesley sentiu o músculo adutor da coxa esquerda aos 17 minutos do primeiro tempo, no amistoso contra o Egito, neste sábado (6) . O jogador foi substituído por Danilo, lateral do Flamengo, e chorou no banco de reservas.

"Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência. Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte", destacou o jogador.



Em comunicado divulgado neste domingo, a CBF confirmou a lesão após ressonância magnética e lamentou o corte, ressaltando que Wesley é um atleta querido pelo grupo. A entidade também anunciou a convocação do volante Éderson, da Atalanta.



O lateral-direito também agradeceu ao apoio de todos. Personalidades do futebol, como o meia Lucas Paquetá e os ex-jogadores Léo Moura e Felipe Melo, comentaram mensagens de incentivo.

O amistoso contra o Egito foi o último da Seleção antes da Copa do Mundo. O Brasil está no grupo C e retorna a campo no próximo sábado (13), na estreia contra o Marrocos. O jogo será às 19h (de Brasília) no estádio MetLife, em Nova Jersey. A Seleção também enfrentará Haiti e Escócia posteriormente.