Éderson soma três jogos pela seleção brasileira, todos sob comando de Dorival JúniorRafael Ribeiro / CBF
“Os planos de Deus são maiores que os meus, sempre. Honrado em fazer parte da maior Seleção do mundo. Wesley, vamos estar sempre com você. Vamos todos juntos”, escreveu o jogador.
O meio-campista da Atalanta (ITA) será mais uma opção no setor, que conta com Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos e Lucas Paquetá.
No total, Éderson soma três jogos pela Amarelinha, todos sob o comando de Dorival Júnior. Agora, estará à disposição para a Copa do Mundo. A Seleção está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.
A agenda do Brasil no Mundial
. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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