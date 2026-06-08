Éderson soma três jogos pela seleção brasileira, todos sob comando de Dorival JúniorRafael Ribeiro / CBF

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Rio - Éderson comemorou a convocação para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir Wesley, cortado por lesão muscular na coxa esquerda. Em publicação nas redes sociais, o volante celebrou a oportunidade e fez questão de mandar um recado ao lateral-direito.

“Os planos de Deus são maiores que os meus, sempre. Honrado em fazer parte da maior Seleção do mundo. Wesley, vamos estar sempre com você. Vamos todos juntos”, escreveu o jogador.

O meio-campista da Atalanta (ITA) será mais uma opção no setor, que conta com Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos e Lucas Paquetá.

No total, Éderson soma três jogos pela Amarelinha, todos sob o comando de Dorival Júnior. Agora, estará à disposição para a Copa do Mundo. A Seleção está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

A agenda do Brasil no Mundial

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo

A publicação de Éderson


 