Wesley chorando no banco de reservas - Reprodução / TV Globo

Wesley chorando no banco de reservasReprodução / TV Globo

Publicado 07/06/2026 13:19

Rio - Wesley está fora da Copa do Mundo. Em anúncio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo(7), o lateral foi cortado da seleção brasileira após ser diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Para o seu lugar, o volante Ederson, da Atalanta (ITA), foi convocado e se integrará à delegação já nesta segunda-feira (8).

Na ocasião, a lesão ocorreu na vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1, no último sábado (6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O lateral foi substituído aos 16 minutos da primeira etapa após sentir dores na perna esquerda. O jogador recebeu atendimento do departamento médico da Seleção, ficou chorando no banco de reservas e foi consolado pelos companheiros.

O atleta foi reavaliado neste domingo (7) e submetido a exames de imagem. Após a ressonância magnética, a lesão foi constatada.





Com Ancelotti, Wesley esteve presente em todas as convocações do treinador italiano. Em 2026, foi um dos destaques da Roma na temporada 2025/26. O lateral atuou em 39 jogos, sendo 34 como titular, e anotou cinco gols e uma assistência. Confira também: Neymar lança novo penteado para a Copa do Mundo; relembre outros cortes Com Ancelotti, Wesley esteve presente em todas as convocações do treinador italiano. Em 2026, foi um dos destaques da Roma na temporada 2025/26. O lateral atuou em 39 jogos, sendo 34 como titular, e anotou cinco gols e uma assistência.

O amistoso contra o Egito foi o último da Seleção antes da Copa do Mundo. O Brasil está no grupo C retorna a campo no próximo sábado(13) na estreia contra o Marrocos. O jogo será às 19h (de Brasília) MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Seleção também enfrentará Haiti e Escócia posteriormente.

Confira o comunicado da CBF:

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.



A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.



A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.



Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos."



