Novo penteado de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 Reprodução / Instagram
Neymar lança novo penteado para a Copa do Mundo; relembre outros cortes
Moicanos, 'franjinhas' e ousadia marcaram os visuais do craque nos últimos Mundiais
Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos empata com Noruega em amistoso
Amistoso foi disputado em Nova Jersey
Saiba quem é Éderson, volante convocado para substituir Wesley na Seleção
Jogador é um dos destaques da Atalanta
Wesley lamenta corte da Seleção às vésperas da Copa: 'Hoje preciso interromper um sonho'
CBF confirmou, neste domingo (7), lesão no músculo adutor da coxa esquerda do jogador
Wesley é cortado da Seleção Brasileira e está fora da Copa do Mundo
O lateral se lesionou no duelo contra o Egito no último sábado (6)
Matheus Cunha chama responsabilidade de vestir a 9 da Seleção em meio a dúvidas
Posição segue sendo 'pulga atrás da orelha' de Ancelotti antes da estreia no Mundial
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