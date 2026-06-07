Novo penteado de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 Reprodução / Instagram

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Estados Unidos - Como é de costume em Copas do Mundo, Neymar adotou um corte de cabelo ousado para o Mundial de 2026. Desde sua primeira participação no torneio, em 2014, o craque da seleção brasileira chama atenção na escolha do penteado. Confira o novo visual do camisa 10 do Brasil e relembre o estilo adotado por ele nas outras três Copas que disputou.
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Moicano de Neymar na estreia da Copa de 2014, contra a Croácia - Odd Andersen / AFP
Penteado do craque brasileiro no restante do Mundial de 2014 - Pedro Ugarte / AFP
Visual de Neymar contra a Suíça, na estreia da Copa de 2018 - Pascal Guyot / AFP
Penteado do craque no decorrer do torneio, em 2018 - Benjamin Cremel / AFP
Cabelo de Neymar na estreia do Mundial de 2022, contra a Sérvia - Giuseppe Cacace / AFP
Penteado do camisa 10 no mata-mata da Copa de 2022 - Nelson Almeida / AFP
Novo penteado de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 - Reprodução / Instagram
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No seu primeiro Mundial, o craque adotou dois visuais icônicos: um moicano na estreia contra a Croácia e um topete descolorido nas demais partidas. Nas Copas seguintes, manteve o costume de estrear com um penteado e mudar de ideia ao longo da competição.
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Porém, ao longo das edições, Neymar alternou entre as vezes em que deixou o corte mais ousado para a estreia, como quando lançou um moicano loiro em 2018, e as ocasiões em que estreou mais 'comportado' e ousou nas partidas seguintes. Em 2022, o craque apareceu para o mata-mata com o cabelo totalmente descolorido.
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Para o Mundial deste ano, o camisa 10 escolheu um penteado diferente, mas com elementos que remetem a edições anteriores. A parte de trás, em formato de 'V', lembra o corte do mata-mata de 2018, mas já foi repetida algumas vezes ao longo de sua carreira. O moicano lembra muito o da estreia daquela Copa, contra a Suíca, mas não tão loiro.
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Veja vídeo do novo corte de Neymar para a Copa

 