Amistoso entre Marrocos e Noruega, neste domingo (7)William Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos empata com Noruega em amistoso
Amistoso foi disputado em Nova Jersey
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