Amistoso entre Marrocos e Noruega, neste domingo (7) - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Amistoso entre Marrocos e Noruega, neste domingo (7)William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 07/06/2026 21:49

O Marrocos, que será adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, empatou com a Noruega em 1 a 1 neste domingo (7), em amistoso disputado na Red Bull Arena, em Harrison, Nova Jersey.

Quatro dias antes do início do torneio, os 'Leões do Atlas' começaram melhor, com Brahim Díaz abrindo o placar aos oito minutos, após passe de seu companheiro de ataque Abde Ezzalzouli, em uma bela jogada pela esquerda.

Mas o sempre presente meia do Arsenal, Martin Odegaard, empatou aproveitando a passividade da defesa marroquina no segundo tempo.

Ezzalzouli e o lateral-esquerdo Noussair Mazraoui foram substituídos por lesão no primeiro tempo e viraram preocupação para o Marrocos a uma semana do jogo contra o Brasil, pelo Grupo C da Copa do Mundo, que também inclui Escócia e Haiti.

A Noruega foi mais perigosa nas bolas paradas graças à presença dos grandalhões Erling Haaland e Alexander Sarloth na área, mas deixou a desejar na defesa.

Os noruegueses, que não participam do Mundial desde 1998, estreiam no torneio no dia 17 de junho contra o Iraque, antes de enfrentarem Senegal e França no Grupo I.

