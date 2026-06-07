Neymar cumprimenta torcida no último jogo da Seleção no Maracanã antes da Copa - Mauro Pimentel / AFP

Neymar cumprimenta torcida no último jogo da Seleção no Maracanã antes da CopaMauro Pimentel / AFP

Publicado 07/06/2026 10:00

Estados Unidos - Às vésperas do ínicio da Copa do Mundo, boa parte das discussões sobre os convocados da seleção brasileira ainda gira em torno de Neymar. Com lesão na panturrilha , o craque esteve a ponto de ser cortado, mas recebeu um 'voto de confiança' de Ancelotti e segue se recuperando com a delegação. O coordenador executivo Rodrigo Caetano deu detalhes sobre a evolução do camisa 10.

Segundo o dirigente, enquanto Brasil e Egito se enfrentavam em Cleveland, nos Estados Unidos, Neymar seguiu em Nova Jersey, sede da Seleção durante o Mundial, para intensificar a recuperação. O coordenador reforçou que o craque tem exames marcados para esta segunda-feira (8) e que os diagnósticos serão cruciais para definir os próximos passos do processo.

"Vamos esperar segunda-feira para definirmos os próximos passos, o departamento médico, o Dr. Rodrigo Lasmar. Mas ele está fazendo atividades físicas, não fica só na fisioterapia, está trabalhando, e pesado. Por isso que ele ficou lá (em Nova Jersey). Lá temos toda a nossa estrutura, ficaram com ele mais profissionais, não só da fisioterapia, mas da preparação física, para acelerar essa recuperação dele, não só física, mas clínica também", disse Rodrigo Caetano, na zona mista, após o amistoso entre Brasil e Egito.



Neymar trata uma lesão de grau 2 na panturrilha direita praticamente desde que se apresentou à Seleção, no dia 27 de maio. Fontes relacionam a contusão a uma pancada na última partida do craque pelo Santos antes da convocação, contra o Coritiba, no dia 17 do mês passado.

"Tudo o que aconteceu com ele não foi fácil, desde a convocação, desde o último jogo pelo Santos. Acho que a acolhida a ele é importante para ele e para a Seleção, para os dois lados. É um grande reforço que teremos logo ali na frente, está evoluindo muito bem, é isso que nos é passado, principalmente pela preparação física", completou Rodrigo Caetano.



A estreia do Brasil na Copa do Mundo será contra Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da final do torneio. As duas seleções estão no grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.