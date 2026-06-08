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Conheça os 16 estádios que vão receber as partidas da Copa do Mundo
Copa do Mundo

Conheça os 16 estádios que vão receber as partidas da Copa do Mundo

Jogos do Mundial vão acontecer em duas arenas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos

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O Dia
O estádio Nova York-Nova Jersey será a sede da grande final e palco da estreia do Brasil contra Marrocos, nos Estados Unidos
O BC Place Vancouver, no Canadá, tem capacidade para 54 mil torcedores, possui teto retrátil e fica às margens do rio False Creek
O estádio da Cidade do México, mais conhecido como Azteca, será o primeiro a sediar três Copas do Mundo, após as edições de 1970 e 1986
O estádio de Boston sediou jogos da Copa do Mundo Feminina 2003 e Copa América Centenário 2016
O estádio de Dallas é a casa do Dallas Cowboys, cinco vezes campeão da NFL, e conta com cerca de 94 mil lugares
O estádio de Atlanta recebe jogos da NFL e será uma das sedes nos Estados Unidos da Copa do Mundo
O estádio de Miami possui muita história em outros esportes, como automobilismo, wrestling, tênis e futebol americano; Brasil enfrentará a Escócia no local
O estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, receberá a partida do Brasil contra o Haiti
O estádio Guadalajara, no México, foi uma das sedes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA em 2011 e recebeu também os Jogos Pan-Americanos no mesmo ano
Inaugurado em 2002, o Estádio de Houston, nos Estados Unidos, já recebeu partidas de futebol NA Copa América Centenário em 2016
O Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos, foi considerado o mais barulhento do mundo, de acordo com o Guinness
Inaugurado em 2020, o Estádio de Los Angeles está a apenas 30 minutos de carro do estádio Rose Bowl, que sediou a final da Copa de 1994, vencida pelo Brasil
Inaugurado em 2015, o Estádio de Monterrey é a casa do Monterrey, tradicional time do futebol mexicano
O estádio San Francisco Bay Area, na costa oeste da Califórnia, tem capacidade para cerca de 71 mil pessoas
O Estádio de Seattle tem capacidade para 69 mil pessoas
O estádio de Toronto foi inaugurado em 2007 e desde então, se tornou um dos principais símbolos do futebol no Canadá
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A Copa do Mundo 2026 será disputada em 16 estádios: dois no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. É o maior número de arenas desde o Mundial 2002, sediado na Coreia do Sul e Japão, que na ocasião, recebeu jogos em 20 estádios.
A partida inaugural será no estádio Azteca. O histórico local recebeu as finais das Copas de 1970 e 1986 e se tornará o primeiro estádio na história a sediar três edições de Mundiais.
O Brasil estreia na competição contra o Marrocos em 13 de junho, no estádio MetLife, em Nova York/Nova Jersey. Em seguida, a delegação encara o Haiti no estádio da Filadélfia. Por fim, a Seleção encerra a participação na fase de grupos contra a Escócia, no estádio de Miami.
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