Publicidade
Conheça os 16 estádios que vão receber as partidas da Copa do Mundo
Jogos do Mundial vão acontecer em duas arenas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos
A Copa do Mundo 2026 será disputada em 16 estádios: dois no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. É o maior número de arenas desde o Mundial 2002, sediado na Coreia do Sul e Japão, que na ocasião, recebeu jogos em 20 estádios.
A partida inaugural será no estádio Azteca. O histórico local recebeu as finais das Copas de 1970 e 1986 e se tornará o primeiro estádio na história a sediar três edições de Mundiais.
O Brasil estreia na competição contra o Marrocos em 13 de junho, no estádio MetLife, em Nova York/Nova Jersey. Em seguida, a delegação encara o Haiti no estádio da Filadélfia. Por fim, a Seleção encerra a participação na fase de grupos contra a Escócia, no estádio de Miami.
Copa do Mundo
Conheça os 16 estádios que vão receber as partidas da Copa do Mundo
Jogos do Mundial vão acontecer em duas arenas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos
Copa do Mundo
Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos empata com Noruega em amistoso
Amistoso foi disputado em Nova Jersey
Copa do Mundo
Saiba quem é Éderson, volante convocado para substituir Wesley na Seleção
Jogador é um dos destaques da Atalanta
Copa do Mundo
Wesley lamenta corte da Seleção às vésperas da Copa: 'Hoje preciso interromper um sonho'
CBF confirmou, neste domingo (7), lesão no músculo adutor da coxa esquerda do jogador
Copa do Mundo
Wesley é cortado da Seleção Brasileira e está fora da Copa do Mundo
O lateral se lesionou no duelo contra o Egito no último sábado (6)
Copa do Mundo
Matheus Cunha chama responsabilidade de vestir a 9 da Seleção em meio a dúvidas
Posição segue sendo 'pulga atrás da orelha' de Ancelotti antes da estreia no Mundial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.