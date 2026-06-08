Conheça os 16 estádios que vão receber as partidas da Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2026 será disputada em 16 estádios: dois no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. É o maior número de arenas desde o Mundial 2002, sediado na Coreia do Sul e Japão, que na ocasião, recebeu jogos em 20 estádios.

A partida inaugural será no estádio Azteca. O histórico local recebeu as finais das Copas de 1970 e 1986 e se tornará o primeiro estádio na história a sediar três edições de Mundiais.

O Brasil estreia na competição contra o Marrocos em 13 de junho, no estádio MetLife, em Nova York/Nova Jersey. Em seguida, a delegação encara o Haiti no estádio da Filadélfia. Por fim, a Seleção encerra a participação na fase de grupos contra a Escócia, no estádio de Miami.

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