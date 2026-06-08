Troféu da Copa do Mundo - Yasuyoshi Chiba / AFP

Troféu da Copa do MundoYasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 08/06/2026 17:30 | Atualizado 08/06/2026 17:37

Rio - Após acertar os últimos três campeões mundiais, o matemático alemão Joachim Klement aposta em um campeão inédito na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao jornal alemão "Der Spiegel", o estudioso cravou a Holanda como a grande campeã da edição deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

"É completamente irracional. É como jogar na loteria. Eu sempre digo que se alguém fizer uma aposta baseada na minha previsão de quem será o próximo campeão mundial, essa pessoa está perdida. É como jogar uma moeda para o ar. Você pode prever que a moeda cairá em cara quatro vezes seguidas em vez de coroa, e isso pode muito bem acontecer. Mas isso não garante que acontecerá novamente", disse.

O método de estudo do matemático alemão leva em consideração uma série de variáveis, como o PIB de cada país, já que isso afeta a infraestrutura esportiva, o tamanho da população, o status do futebol na sociedade e a posição da seleção nacional no ranking mundial. Além disso, há um elemento de acaso que Joachim Klement faz questão de enfatizar.

"A primeira vez que fiquei horrorizado foi quando a Alemanha se tornou campeã mundial no Brasil, também porque todos os especialistas haviam apontado que nenhuma seleção europeia jamais havia vencido uma Copa do Mundo na América do Sul", contou.

A Holanda já disputou três finais de Copa do Mundo, mas nunca conquistou o título. Em 1974 e 1978, foi vice-campeã após perder para Alemanha e Argentina, respectivamente. Já em 2010, perdeu para a Espanha. Na previsão do matemático Joachim Klement, os holandeses vão dar o troco nos espanhóis na semifinal e vencer Portugal, que também nunca venceu uma Copa, na grande decisão do dia 19 de julho.