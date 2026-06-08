O volante Éderson, convocado para a seleção brasileira no lugar do lateral-direito Wesley, revelou que mandou uma mensagem para o jogador cortado e ressaltou como sente muito por ele. Apesar disso, o meia também destacou, em entrevista nesta segunda-feira (8), a importância de aproveitar o momento e a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo.
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"Não esperava que nenhum jogador se lesionasse. Eu até já mandei mensagem para o Wesley, a gente se conhece, se fala. Sinto muito por ele, espero que esteja com a cabeça boa e que se recupere rápido", disse, à 'CazéTV'.
Wesley sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda no amistoso contra o Egito, no último sábado (6), e acabou retirado da relação para o Mundial. No seu lugar, Ancelotti anunciou Éderson, que já viajou para encontrar a delegação.
"Quanto a mim, eu tenho que estar feliz por estar em uma Copa do Mundo com a Seleção. Estou um pouco surpreso. Agora é desfrutar o momento, aproveitar e deixar o meu melhor. Vamos ver o que o Mister vai pedir e agora é entrar em campo e representar o Brasil."
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