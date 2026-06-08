Wilton Pereira Sampaio está em mais uma Copa do Mundo - Cesar Greco / Palmeiras

Wilton Pereira Sampaio está em mais uma Copa do MundoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 08/06/2026 18:46

O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026 terá arbitragem brasileira. A Fifa confirmou que Wilton Pereira Sampaio comandará México x África do Sul, na quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no estádio Azteca.

Os auxiliares também serão brasileiros: auxiliares Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR). Já o quarto árbitro será o paraguaio Juan Gabriel Benitez e o VAr terá responsabilidade do colombiano Nicolas Gallo.



O Brasil é com mais árbitros chamados pela Fifa para trabalhar na Copa do Mundo de 2026. Além de Wilton Pereira (GO), Raphael Claus (SP) apitará mais uma edição, enquanto Ramon Abatti Abel (SC) faz sua estreia.



Já os auxiliares são cinco: Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS) são os outros. E Rodolpho Toski Marques (PR) será responsável pela cabine do VAR.