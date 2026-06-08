Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio começa em 11 de junhoDivulgação / Adidas
Árbitro da Fifa é barrado de entrar nos EUA para a Copa do Mundo
O somali Omar Abdulkadir Artan tinha visto diplomático, mas precisou retornar à Turquia
Problema com documentação
Após ser impedido de entrar nos EUA, árbitro é afastado da Copa do Mundo de 2026
Um porta-voz da Fifa informou que a entidade 'não intervém nos processos de imigração do país anfitrião'
Vasco acerta a renovação de contrato do meio-campista JP
Novo vínculo já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF
Presidente critica Textor: 'Não pode levar o Botafogo para lama'
João Paulo citou que o empresário teve 'falhas muito significativas como gestor de futebol' e 'prejudicou muito' o Glorioso
Com a presença de Éderson, seleção brasileira treina de olho na estreia na Copa
Ele foi chamado para substituir o lateral-direito Wesley, cortado por causa de lesão
Florentino Pérez deseja vender parte do Real Madrid e levará proposta aos sócios
Maioria dos sócios precisam aprovar a proposta
França vence a Irlanda do Norte com hat-trick de Olise; Holanda supera o Uzbequistão
Jogador do Bayern de Munique foi o grande destaque dos Bleus no amistoso
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