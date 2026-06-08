Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio começa em 11 de junho - Divulgação / Adidas

Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio começa em 11 de junhoDivulgação / Adidas

Publicado 08/06/2026 16:16

somali Omar Abdulkadir Artan foi mandado embora do país ao ter seu visto negado no desembarque.

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026 , os Estados Unidos negaram a entrada de um dos árbitros selecionados pela Fifa para o torneio. Oao ter seu visto negado no desembarque.

Detido pelas autoridades de imigração, o árbitro teve de pegar um voo de volta para a Turquia, de onde havia partido.



Problema com documentação



De acordo com a imprensa mundial, a entrada negada pelos Estados Unidos estaria relacionada a um problema no visto diplomático que ele obteve com a ajuda da embaixada da Somália em Nairóbi, no Quênia. Essa havia sido a solução encontrada diante de um problema que o árbitro encontrou durante o processo para conseguir um visto normal.



Até o momento, a Fifa não divulgou qualquer posicionamento oficial sobre o caso. O governo dos Estados Unidos também não comentou publicamente os motivos da decisão.



A indefinição gera dúvidas sobre a participação do árbitro de 34 anos na Copa do Mundo. Omar Abdulkadir Arta é um dos principais nomes da arbitragem no continente africado, tendo inclusive apitado a grande decisão da Liga dos Campeões do continente em 2025.





