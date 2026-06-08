JP em ação durante jogo do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

JP em ação durante jogo do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 08/06/2026 22:24

Rio - O Vasco estendeu o vínculo do meio-campista JP. O novo contrato do jogador com o Cruz-Maltino vai até dezembro de 2028 e já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O antigo ia até dezembro de 2027. Agora, conforme consta no Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), o novo vínculo vai até 28 de dezembro de 2028.

JP nasceu em Goiânia, em 19 de abril de 2005. Ele chegou ao Vasco ainda na base, em 2019. O meio-campista estreou pelos profissionais do Cruz-Maltino em abril de 2024.

Em 2025, atuou durante boa parte da temporada pelo Avaí, por empréstimo junto ao Cruz-Maltino. Ele retornou ao Vasco para 2026 e soma nove partidas até aqui com a camisa do time carioca.