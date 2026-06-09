Em 2026, GB deu uma assistência em três jogos pelo FortalezaDivulgação / Fortaleza

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Rio - Emprestado pelo Vasco ao Fortaleza, GB não conseguiu se firmar e teve o vínculo encerrado antes do fim. O acordo com o Leão do Pici era válido até dezembro. Assim, o atacante retorna ao Cruz-Maltino, mas por pouco tempo.

Isso porque a ideia da diretoria é emprestá-lo novamente ao longo do segundo semestre, agora para um clube do exterior. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
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O Gigante da Colina esperava que o jovem de 21 anos ganhasse maior minutagem no Fortaleza. No entanto, não foi o que aconteceu. Ele disputou somente três partidas e deu uma assistência.

Cria das categorias de base do Vasco, GB estreou no profissional em 2023. Ao todo, pelo time principal, fez três gols em 28 jogos.