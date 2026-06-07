Léo Matos teve passagem como jogador do Vasco, entre 2020 e 2022Rafael Ribeiro / Vasco
Léo Matos deixa cargo de gerente de transição do Vasco e assume time grego
Ex-jogador agradeceu ao clube carioca nas redes sociais
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