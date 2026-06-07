Léo Matos teve passagem como jogador do Vasco, entre 2020 e 2022 - Rafael Ribeiro / Vasco

Léo Matos teve passagem como jogador do Vasco, entre 2020 e 2022Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/06/2026 19:15

O ex-atleta Léo Matos deixou o cargo de gerente técnico e de transição no Vasco, cargo que ocupava desde 2023, para assumir a função de diretor técnico do PAOK, da Grécia, clube onde jogou por cinco anos, entre 2016 e 2020. Em postagem nas redes sociais neste domingo (7), ele agradeceu ao Cruz-Maltino.

"Foram seis anos vivendo intensamente o dia a dia deste clube gigantesco. Primeiro dentro de campo, como atleta, vivenciando experiências que me fizeram compreender ainda mais a grandeza da instituição e a paixão incomparável de sua torcida", escreveu.

Léo Matos chegou ao clube em 2020, ainda como jogador. O ex-lateral anunciou a aposentadoria em janeiro de 2023, e logo depois, recebeu o cargo na comissão técnica do Vasco.

"Ao longo dessa trajetória, construí amizades que levarei para toda a vida. Afinal, são nos momentos mais desafiadores que surgem os laços mais verdadeiros e as relações mais genuínas", afirmou.

O ex-jogador também fez agradecimentos diretos ao ex-diretor esportivo do clube, Paulo Bracks, ao presidente Pedrinho e ao diretor técnico Felipe.