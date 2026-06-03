Comemoração dos jogadores do Vasco em partida da Sul-Americana - Dikran Sahagian/Vasco

Comemoração dos jogadores do Vasco em partida da Sul-AmericanaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 03/06/2026 21:41

Rio - O Vasco conheceu, nesta quarta-feira (3), datas, horários e locais dos dois jogos contra o Independiente Medellín (COL), válidos pelos playoffs da Sul-Americana. Caso supere o time colombiano, o Cruz-Maltino avança às oitavas de final da competição.

A partida de ida acontecerá no dia 22 de julho (quarta-feira), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Já a volta será em 29 de julho (outra quarta-feira), também às 19h, mas em São Januário. Os dois jogos terão transmissão da ESPN e do Disney+.

SAIU! Está na mão a tabela do Playoff de Oitavas da CONMEBOL #Sudamericana 2026.#GrandeConquista pic.twitter.com/JhSYn0Uv0V — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 3, 2026

O Cruz-Maltino vai disputar a fase playoff porque ficou em segundo no Grupo G da Sul-Americana. Apenas o primeiro colocado garante vaga direta às oitavas de final da competição.

Já o Independiente Medellín foi o terceiro colocado do Grupo A da Libertadores. Apenas os dois primeiros avançam às oitavas da competição. Os terceiros colocados vão disputar os playoffs da Sul-Americana.