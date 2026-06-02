Lautaro Di Lollo tem 22 anos - Alejandro Pagni / AFP

Lautaro Di Lollo tem 22 anosAlejandro Pagni / AFP

Publicado 02/06/2026 15:00

Rio — O Vasco está interessado na contratação do zagueiro Lautaro Di Lollo, do Boca Juniors, de acordo com informação do jornalista argentino Luis Fregossi. O clube de Buenos Aires só aceitaria abrir negociação por valores próximos a 20 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões).



Lautaro, de 22 anos, é considerado uma promessa do futebol sul-americano. Ele tem sido titular nas últimas partidas do Boca Juniors e estava na lista de pré-convocados para a Copa do Mundo 2026, mas acabou cortado da relação final.

No entanto, ainda não houve contato formal entre as equipes. Sendo assim, o Cruz-Maltino pode encaminhar uma oferta ao clube argentino nos próximos dias e iniciar as conversas.