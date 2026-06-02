Lucas Piton em treino do VascoDikran Sahagian/Vasco

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O Dia
Rio - O Vasco deverá passar por uma reformulação em relação ao elenco para o segundo semestre. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 25 anos, pode deixar o clube carioca depois da Copa do Mundo.
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O jogador teria confidenciado a pessoas próximas que não deseja seguir no clube carioca. Piton, que foi titular do Vasco nas temporadas de 2023, 2024 e 2025, não vive um bom momento no Cruz-Maltino.
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Com a chegada de Cuiabano, Piton perdeu o status de titular absoluto da lateral esquerda. Com os problemas físicos do ex-jogador do Botafogo, ele até tem entrado em campo com frequência, mas não vive um bom momento.
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No fim de 2022, o Vasco da Gama pagou 3 milhões  de euros (cerca de R$ 16,5 milhões na cotação da época), por 60% dos direitos econômicos de Lucas Piton, junto ao Corinthians. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028.
No total, Lucas Piton entrou em campo pelo Vasco em 186 partidas, anotou oito gols e deu 29 assistências com a camisa do clube carioca.
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Lucas Piton em treino do Vasco
Lucas Piton em treino do Vasco