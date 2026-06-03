Robert Renan se consolidou no time do Vascão e segue até dezembro - Matheus Lima / Vasco

Robert Renan se consolidou no time do Vascão e segue até dezembroMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/06/2026 13:47

Rio - O zagueiro Robert Renan, de 22 anos, seguirá no Vasco até o fim do ano. O clube carioca acionou a cláusula, que tinha junto ao Zenit, da Rússia, e renovou o empréstimo com o defensor até dezembro. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

A diretoria ainda estuda a possibilidade de adquirir ou não em definitivo os direitos do jogador ao final desse período. O valor dessa eventual compra pode chegar aos 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 48 milhões).

Robert Renan chegou ao Vasco no meio do ano passado, com um empréstimo de um ano. No acordo, o Cruz-Maltino tinha a opção de ampliar, caso desejasse, o período de contrato com o zagueiro, o que acabou acontecendo.

O zagueiro, de 22 anos, se tornou peça importante na equipe do Vasco. No total, ele entrou em campo em 46 partidas e anotou dois gols, em clássicos, contra Fluminense e Flamengo.