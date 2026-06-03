Paulinho tem 21 anosMourão Panda / América-MG

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Rio — O Vasco aguarda a chegada do lateral-esquerdo Paulinho, do América-MG, na reapresentação do elenco após as férias da pausa para a Copa do Mundo, no próximo dia 22 de junho. O jogador havia assinado um pré-contrato com o Cruz-Maltino no início da temporada e a direção do clube mineiro confirmou a sua saída.

Paulinho, de 21 anos, vai desembarcar no Rio em um momento de reformulação do Cruz-Maltino. O também lateral-esquerdo Lucas Piton, em baixa, pode deixar a equipe no segundo semestre. Ele foi titular em nas últimas três temporadas, mas não vive um bom momento.
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Além disso, Cuiabano, que chegou no início do ano emprestado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, ganhou o status de titular da posição.

O Cruz-Maltino ainda deve seguir a reformulação com contratações para outras posições consideradas carentes no elenco e as saídas de jogadores que não vivem bons momentos.