Pedrinho, atual presidente do Vasco - Marcelo Wance / Vasco

Pedrinho, atual presidente do VascoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 03/06/2026 14:59

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, deve buscar a permanência no cargo por mais um mandato. Segundo informações do canal "Atenção Vascaínos!", o dirigente pretende se candidatar nas próximas eleições do clube associativo para tentar a reeleição, visando comandar o Cruz-Maltino no triênio que vai até 2030.



A estratégia da atual gestão prevê um passo crucial no modelo de negócios do futebol antes da abertura das urnas. A intenção de Pedrinho e de seus aliados é que o processo de venda da SAF vascaína esteja totalmente concluído antes do início do pleito eleitoral.



Caso consiga a aprovação dos sócios para seguir na presidência, o ex-jogador já tem uma prioridade máxima estabelecida para o próximo ciclo. O grande foco do mandatário será acelerar e se dedicar ainda mais ao projeto de reforma e modernização do Estádio de São Januário.



A reestruturação da colina histórica é vista como um dos pilares fundamentais para o futuro do clube. Com a SAF consolidada e a casa vascaína renovada, o plano da diretoria é garantir a estabilidade institucional e financeira do Vasco para os próximos anos.